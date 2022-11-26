Маск пообещал создать смартфон собственного производства

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Stor

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play.

Как передает Report , об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", - отреагировал Маск на комментарий пользователя соцсети, посчитавшего, что в случае необходимости для "человека, который строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, 27 октября. Новый владелец намерен отменить практику постоянной блокировки пользователей и уже предпринял попытку реформировать систему верификации аккаунтов, введя платную подписку.