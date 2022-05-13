Маск подтвердил намерение восстановить доступ Трампа к Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил намерение восстановить бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Маск разместил в четверг в своем микроблоге.

"Хоть я и думаю, что на (президентских) выборах 2024 года должен выдвигаться менее противоречивый кандидат, я по-прежнему считаю, что Трампа следует восстановить в Twitter", - отметил Маск, который приобретает данную соцсеть. Предприниматель также высказался насчет действующего американского лидера Джо Байдена, одержавшего победу над Трампом по итогам президентских выборов 2020 года. По словам Маска, "ошибка Байдена заключается в том, что он думает, что его выбрали для преобразования страны, хотя в действительности всем просто хотелось поменьше драматизма".