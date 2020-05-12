​Маск открыл завод Tesla вопреки запрету

Илон Маск https://report.az/storage/news/77b51143572a5eec156c64ff496e4224/b0f1417b-af76-4d8c-8f3c-acb013dd0237_292.jpg

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, США, вопреки запрету местных властей. Он попросил арестовать только его в случае, если кого-то собираются арестовывать.

Как передает Report, об этом Маск написал в своем Twitter.

Речь идет о фабрике во Фримонте, на которой собираются электромобили.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", — написал предприниматель. По его словам, он сам будет находиться на заводе. Поэтому в случае, если кого-то арестуют, Маск попросил, чтобы это был только он.

В другой записи в Twitter Маск отметил, что Калифорния уже одобрила открытие всех остальных автокомпаний в США, однако его завод выделили отдельно. Он назвал ситуацию запутанной.

На заводе работают около 10 тысяч сотрудников. Ранее Маск подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении его предприятия.

11 мая стало известно, что принадлежащие Илону Маску активы стоят 39 миллиардов долларов, однако на деле у него мало личных сбережений. Оказалось, бизнесмен живет за счет кредитов, используя акции Tesla и SpaceX в качестве залога.