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Маск: Орбитальный полет Starship может состояться в мае

Маск: Орбитальный полет Starship может состояться в мае Американская компания SpaceX планирует впервые отправить на околоземную орбиту прототип космического корабля Starship в мае.
ИКТ
22 марта 2022 г. 07:37
Маск: Орбитальный полет Starship может состояться в мае

Американская компания SpaceX планирует впервые отправить на околоземную орбиту прототип космического корабля Starship в мае.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

"К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их внедрение, так что надеюсь на орбитальный полет в мае", - написал он.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

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