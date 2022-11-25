Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Илон Маск объявил в четверг, что на следующей неделе в Twitter будут восстановлены заблокированные учетные записи.

Илон Маск объявил в четверг, что на следующей неделе в Twitter будут восстановлены заблокированные учетные записи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Маск написал в социальной сети Twitter.

"Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал он, имея в виду устроенное им в среду голосование. В продлившемся сутки опросе приняли участие более 3 млн пользователей, 72,4% из них высказались за восстановление аккаунтов "при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама".

"Глас народа - глас Божий", - подытожил Маск, использовав латинское крылатое выражение Vox populi, vox Dei.