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Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter Илон Маск объявил в четверг, что на следующей неделе в Twitter будут восстановлены заблокированные учетные записи.
ИКТ
25 ноября 2022 г. 01:33
Маск объявил об амнистии для заблокированных аккаунтов в Twitter

Илон Маск объявил в четверг, что на следующей неделе в Twitter будут восстановлены заблокированные учетные записи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Маск написал в социальной сети Twitter.

"Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе", - написал он, имея в виду устроенное им в среду голосование. В продлившемся сутки опросе приняли участие более 3 млн пользователей, 72,4% из них высказались за восстановление аккаунтов "при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама".

"Глас народа - глас Божий", - подытожил Маск, использовав латинское крылатое выражение Vox populi, vox Dei.

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Версия на азербайджанском языке Mask bloklanmış tviter hesabları üçün “amnistiya” elan edib

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