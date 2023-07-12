Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

Как передает Report , об этом миллиардер заявил в Twiter.

"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", - написал он.

Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы. Маск также объявил, что вместе с командой ответит на вопросы о новой компании во время трансляции в Twitter Spaces 14 июля.