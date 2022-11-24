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Маск объявил амнистию заблокированным аккаунтам в Twitter

Маск объявил амнистию заблокированным аккаунтам в Twitter Илон Маск объявил "всеобщую амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter.
ИКТ
24 ноября 2022 г. 09:35
Маск объявил амнистию заблокированным аккаунтам в Twitter

Илон Маск объявил "всеобщую амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter.

Как передает Report, об этом пишут зарубежные СМИ.

Накануне Илон Маск запустил новый опрос о восстановлении заблокированных учетных записей пользователей Twitter. "Должен ли Twitter предложить полную амнистию заблокированным аккаунтам, если они не нарушают закон и не рассылают возмутительно спам? Да/Нет", - спросил он. Два часа спустя более миллиона аккаунтов уже высказались, в основном в пользу "да", сообщает AFP.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен", - написал Маск после того, как 15 миллионов пользователей ответили на его опрос о возвращении республиканского мультимиллиардера, в том числе 51,8 процента проголосовали "да".

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter в начале апреля, когда приобрел 9,2% акций компании. Продажа Twitter Илону Маску состоялась 27 октября.

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Версия на английском языке Musk polls Twitter users on amnesty for suspended accounts

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