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Маск назвал примерные сроки высадки первого человека на Марсе

Маск назвал примерные сроки высадки первого человека на Марсе Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что первый человек может быть доставлен на Марс уже через шесть лет.
ИКТ
2 декабря 2020 г. 08:52
Маск назвал примерные сроки высадки первого человека на Марсе
Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что первый человек может быть доставлен на Марс уже через шесть лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, своим мнением он поделился во вторник во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.

"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе.

Он также отметил, что при благоприятных условиях первый человек сможет оказаться там уже через четыре года. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

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