Маск может запретить в своих компаниях устройства Apple

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что запретит использовать в своих компаниях устройства Apple, если в них на уровне операционной системы будут интегрированы технологии искусственного интеллекта.

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что запретит использовать в своих компаниях устройства Apple, если в них на уровне операционной системы будут интегрированы технологии искусственного интеллекта.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Если Apple встроит технологии компании OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение в сфере безопасности", - отметил Маск.

Предприниматель также оставил комментарий аналогичного содержания под публикацией в X генерального директора Apple Тима Кука, посвященной Apple Intelligence - генеративному искусственному интеллекту Apple.

"Либо остановите эту жуткую шпионскую программу, либо все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", - написал он.

Напомним, что Apple 10 июня представила новую операционную систему iOS 18, а также свой генеративный искусственный интеллект - Apple Intelligence. Он обладает такими функциями, как краткое содержание текстов, генерация картинок в нескольких стилях, генерация эмодзи. ИИ может использовать различную информацию со смартфона, чтобы понимать контекст возложенных на него задач. Представители корпорации отметили, что их ИИ не собирает информацию и оперирует ей только на устройстве.