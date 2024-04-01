Маск допустил гибель человечества из-за ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider, об этом американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил на семинаре "Великие дебаты об ИИ" в Лос-Анджелесе, США.

"Я думаю, есть некоторая возможность, что он (ИИ - ред.) уничтожит человечество. Я, пожалуй, соглашусь с [британско-канадским ученым, изучающим ИИ] Джеффри Хинтоном, что она составляет 10 или 20%, или около того", - сказал Маск.

При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.