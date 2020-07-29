Марсоход Perseverance соберет образцы грунта

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") соберет в кратере Йезеро 40 образцов грунта, которые будут возвращены на Землю в 2031 году.

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") соберет в кратере Йезеро 40 образцов грунта, которые будут возвращены на Землю в 2031 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подробности этой операции сообщили во вторник эксперты на видеоконференции в Центре космических полетов имени Кеннеди.

"Вся операция состоит из трех элементов, которые будут тщательно синхронизированы, - сообщил эксперт NASA Джефф Грэмли. - Сначала марсоход Perseverance возьмет в титановые трубки пробы грунта и оставит их на поверхности. Эти пробы соберет другой марсоход, который будет запущен к Красной планете в 2026 году. На нем будет установлена возвращаемая ступень, куда будут загружены образцы, и она доставит их на орбиту к орбитальному модулю, а оттуда они будут направлены на Землю".

Как пояснила эксперт NASA Джулия Таунсенд, титановые трубки, которые Perseverance оставит на поверхности Марса, не потеряются даже в том случае, если они окажутся засыпанными во время песчаной бури. "Мы хорошо изучили район, где будет работать марсоход; и координаты точек, где будут оставлены собранные образцы, будут точно известны", - пояснила она.

Эксперт NASA Лайза Прэтт, занимающаяся вопросами обеспечения биологической безопасности при возвращении образцов марсианского грунта на Землю, отметила, что будут приняты все возможные меры для того, чтобы не занести на планету инопланетные микроорганизмы.

"Перед стартом марсоход Perseverance был тщательно обработан, чтобы не допустить попадания на Марс земных микроорганизмов, - сообщила она. - Особенно тщательно были обработаны трубки, куда будут собирать образцы: они на протяжении многих часов находились при температуре свыше 150 градусов Цельсия". По ее словам, собранные образцы грунта будут возвращены на Землю в тщательно изолированных титановых контейнерах, и их исследования будут проводиться в специальном центре, оборудованном максимальной биологической защитой.

Отметим, что запуск ракеты-носителя с марсоходом Perseverance с космодрома на мысе Канаверал запланирован на 30 июля в 07:50 (15:50 бакинское время). Собранные марсоходом образцы вернет на Землю специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Марсу не раньше 2026 года.