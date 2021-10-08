Марин Ле Пен завела аккаунт в TikTok

Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен зарегистрировалась в соцсети TikTok.

Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен зарегистрировалась в соцсети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг политик сообщила на своей странице в Facebook.

"Я теперь в TikTok: увидимся там!" - написала она.

В первом опубликованном в соцсети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. "Встречайте меня в TikTok, где я буду рассказывать о лучших моментах моей (предвыборной) кампании. Я знаю, что TikTok - это молодые люди, и это хорошо, потому что у меня для вас много предложений", - сказала она.