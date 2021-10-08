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Марин Ле Пен завела аккаунт в TikTok

Марин Ле Пен завела аккаунт в TikTok Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен зарегистрировалась в соцсети TikTok.
ИКТ
8 октября 2021 г. 08:55
Марин Ле Пен завела аккаунт в TikTok
Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен зарегистрировалась в соцсети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг политик сообщила на своей странице в Facebook.

"Я теперь в TikTok: увидимся там!" - написала она.

В первом опубликованном в соцсети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. "Встречайте меня в TikTok, где я буду рассказывать о лучших моментах моей (предвыборной) кампании. Я знаю, что TikTok - это молодые люди, и это хорошо, потому что у меня для вас много предложений", - сказала она.

@mlp.officiel

Bonjour à tous, c’est Marine Le Pen ! Retrouvez-moi désormais sur #TikTok. À très bientôt !

♬ son original - Marine Le Pen
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