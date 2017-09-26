Мардакянский пляж был очищен от мусора в рамках международной экологической акции в Баку

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В рамках Международного дня чистоты более 500 волонтеров приняли участие в экологической акции и очистили побережье Мардакянов от 6 тонн мусора.

Как сообщает Report, Азербайджан принимает участие в международной экологической акции уже восьмой год.

В роли организаторов мероприятия выступили компания Coca-Cola, PASHA Bank, Bakcell, инициатива Yashil ASAN волонтерской школы ASAN School, Бакинское транспортное агентство и программа Let’s Do It Azerbaijan (letsdoitworld.org). Акция прошла при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Исполнительной власти Хазарского района и ОАО Temiz Shahar. Информационная поддержка была реализована XezerTV.

"Уже восьмой год подряд Coca-Cola организует в Азербайджане кампанию Coastal Cleanup. Coca-Cola вместе со своими друзьями, их семьями и волонтерами смогла очистить побережье Мардакянов от 6 тонн мусора. Надеемся, что в дальнейшем нам не придется проводить аналогичные акции, поскольку пляжи будут абсолютно чистыми", - сказал менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola по Кавказу и Средней Азии Эльшад Фарзалиев.

"На протяжении нескольких лет компания Bakcell с огромным интересом принимает участие в акции по очистке побережья. Являясь социально ответственной корпоративной компанией, Bakcell, как первый мобильный оператор связи, подключившийся к данной инициативе, вносит свой вклад в экологическое просвещение в стране, а также в охрану окружающей среды и планеты. За эти годы интерес молодежи к данному мероприятию возрос. Число присоединяющихся к нам участников ежегодно растет", - сказала глава отдела корпоративных коммуникаций Bakcell Сухейла Джафарова.

"В рамках инициативы Yashil ASAN волонтерской школы ASAN School в прошлом году состоялась акция по очистке побережья Новханы, где впервые приняли участие 300 волонтеров ASAN. Но уже более 3 лет с более чем 400 добровольцами мы очищаем прибрежную зону в Хазарском районе от бытовых отходов", - отметил глава волонтерской школы ASAN School Джахангир Гаджиев.

Отметим, что акция прошла на территории пляжа Мардакяны под лозунгом "Защитим Каспий!". Все участники акции были обеспечены транспортом, футболками, прохладительными напитками, питанием, а также инвентарем, необходимыми для очистки территории пляжа. За последние 8 лет в рамках однодневных акций с участка Каспийского побережья в 35 Га было вывезено около 27 тонн бытовых отходов. Информация о собранных отходах фиксируется и отправляется в международную организацию Ocean Conservancy. В свою очередь, данная информация отображается в международных отчетах по очистке мирового океана по странам.

В этом году к акции подключились экологическое молодежное общество Green Baku, Федерация велоспорта Азербайджана, Национальный олимпийский комитет Азербайджана, АФФА, Университет АДА, программа молодых предпринимателей Youth Inc.