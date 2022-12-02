Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе

После создания всей необходимой инфраструктуры в Карабахе местные стартапы будут функционировать более эффективно.

После создания всей необходимой инфраструктуры в Карабахе местные стартапы будут функционировать более эффективно.

Об этом Report рассказал Мамед Керимов, глава венчурного фонда "Caucasus Ventures", акционером которого также является Азербайджан.

По его словам, проведены обсуждения о стартапах, которые внесут свой вклад в восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Мы постарались, чтобы несколько местных стартапов приняли участие в этих проектах. Они уже представили свои предложения".

"Основное внимание здесь уделяется инфраструктурным проектам. Чувствуется особый подход к смарт-устройствам и их управлению. Мы мало что можем предложить в этой области. Потому что в секторе, который мы называем "Hardware", очень мало азербайджанских стартапов, их можно пересчитать по пальцам. Одно дело когда создаются условия при действующей инфраструктуре, и другое, когда эта инфраструктура создается с нуля. Я пока не сторонник экспериментов, поскольку в абсолютно новом месте нужна скорость и имеется меньше возможностей для реализации своей бизнес-идеи. По этой причине многие предложения мы не смогли передать Министерству цифрового развития и транспорта. Я считаю, что после решения вопросов с инфраструктурой и коммуникациями, наши местные стартапы будут функционировать более эффективно", - отметил Керимов.