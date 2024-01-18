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Мамед Аббасбейли: Госпровайдеры продавали интернет-услуги в 4 раза дороже

Мамед Аббасбейли: Госпровайдеры продавали интернет-услуги в 4 раза дороже ООО Aztelekom и ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" (Baktelecom) все еще оспаривают решения Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком, вынесенные в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.
ИКТ
18 января 2024 г. 16:09
Мамед Аббасбейли: Госпровайдеры продавали интернет-услуги в 4 раза дороже

ООО Aztelekom и ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" (Baktelecom) все еще оспаривают решения Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком, вынесенные в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

Об этом Report сообщил глава Госслужбы Мамед Аббасбейли.

По его словам, судебный процесс все еще продолжается:

"Этот вопрос будет решен только на основании окончательного решения суда. Решение, принятое Госслужбой, является справедливым".

Аббасбейли подчеркнул, что Aztelekom и Baktelecom незаконно повысили тарифы на ряд услуг:

"Наибольший рост коснулся тарифов на интернет-услуги. Цены, применяемые компаниями, были на 400% выше лимита, установленного государством. Подобные действия создают трудности для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере".

Как сообщили Report в Aztelekom, решение и предписание Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком в отношении ООО Aztelekom от 24.06.2023 оспорено в суде 21.07.2023: "В настоящее время судебные тяжбы продолжаются".

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Dövlət provayderləri internet xidmətlərini 4 dəfə baha satıb"

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