Мамед Аббасбейли: Госпровайдеры продавали интернет-услуги в 4 раза дороже

ООО Aztelekom и ООО "Bakı Telefon Rabitəsi" (Baktelecom) все еще оспаривают решения Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком, вынесенные в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.
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По его словам, судебный процесс все еще продолжается:
"Этот вопрос будет решен только на основании окончательного решения суда. Решение, принятое Госслужбой, является справедливым".
Аббасбейли подчеркнул, что Aztelekom и Baktelecom незаконно повысили тарифы на ряд услуг:
"Наибольший рост коснулся тарифов на интернет-услуги. Цены, применяемые компаниями, были на 400% выше лимита, установленного государством. Подобные действия создают трудности для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере".
Как сообщили Report в Aztelekom, решение и предписание Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком в отношении ООО Aztelekom от 24.06.2023 оспорено в суде 21.07.2023: "В настоящее время судебные тяжбы продолжаются".