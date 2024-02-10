Мамед Аббасбейли: Глобальные техкомпании в Азербайджане нарушают правила конкуренции

В Азербайджане глобальные технологические компании допускают нарушения законов о конкуренции.

В Азербайджане глобальные технологические компании допускают нарушения конкуренции на рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью в бюллетене регионального центра Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"Относительно небольшие рынки сталкиваются со своими специфическими проблемами. Например, становится проблематичным заставить глобальные компании строго следовать законодательству по рыночной конкуренции. К сожалению, попытки наладить взаимодействие и принудить их к сотрудничеству оказались неудачными", - сказал он.