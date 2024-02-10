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Мамед Аббасбейли: Глобальные техкомпании в Азербайджане нарушают правила конкуренции

Мамед Аббасбейли: Глобальные техкомпании в Азербайджане нарушают правила конкуренции В Азербайджане глобальные технологические компании допускают нарушения законов о конкуренции.
ИКТ
10 февраля 2024 г. 17:20
Мамед Аббасбейли: Глобальные техкомпании в Азербайджане нарушают правила конкуренции

В Азербайджане глобальные технологические компании допускают нарушения конкуренции на рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью в бюллетене регионального центра Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"Относительно небольшие рынки сталкиваются со своими специфическими проблемами. Например, становится проблематичным заставить глобальные компании строго следовать законодательству по рыночной конкуренции. К сожалению, попытки наладить взаимодействие и принудить их к сотрудничеству оказались неудачными", - сказал он.

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Версия на английском языке Mammad Abbasbeyli: ‘We have observed competition violations by global bigtech companies in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Azərbaycanda qlobal texnologiya şirkətləri rəqabət pozuntularına yol verir"

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