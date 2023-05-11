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Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана

Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана До конца текущего года Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.
ИКТ
11 мая 2023 г. 12:51
Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана

До конца текущего года Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов во время обсуждения законопроекта "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Азербайджан находится на орбите на позиции 46 градусов. Правительство Малайзии подало заявку на этот меридиан в 90-х годах раньше нас. То есть Азербайджан и Малайзия делят этот меридиан", - отметил С.Асадов.

По его словам, в результате благоприятного сотрудничества Малайзия решила передать этот ресурс Азербайджану: "До конца текущего года этот процесс с Малайзией будет завершен. Позиция 46 градусов полностью отойдет Азербайджану. После этого мы может запустить 4-6 спутников, если захотим".

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Версия на английском языке Malaysia to grant its orbital position to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Malayziya orbitdəki mövqeyindən Azərbaycanın xeyrinə imtina edəcək

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