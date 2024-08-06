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Малайзия намерена стать одним из мировых лидеров в производстве микросхем

Малайзия намерена стать одним из мировых лидеров в производстве микросхем Власти Малайзии намерены нарастить масштабы производства интегральных микросхем (ИМ), чтобы стать одним из мировых лидеров технологической отрасли.
ИКТ
6 августа 2024 г. 18:55
Малайзия намерена стать одним из мировых лидеров в производстве микросхем

Власти Малайзии намерены нарастить масштабы производства интегральных микросхем (ИМ), чтобы стать одним из мировых лидеров технологической отрасли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр экономики страны Рафизи Рамли в ходе церемонии открытия национального Парка разработки полупроводниковых ИМ.

"В Министерстве экономики у нас есть несколько инициатив, направленных на разработку ИМ и увеличение масштабов их производства, - приводит его слова местная газета Malay Mail. - Конечно, это займет некоторое время, но я думаю, что это даст возможность Малайзии занять более видное место в области разработки ИМ в мире".

По его словам, власти страны хотят сделать Малайзию "такой же известной в технологической отрасли, как и нынешние гиганты индустрии".

По прогнозам, опубликованным порталом Statista, в 2024-2029 годах рынок ИМ в Малайзии вырастет на 6,32%, что приведет к увеличению его объемов до 4,8 млрд долларов к 2029 году.

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