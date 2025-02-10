Макрон: В ближайшие годы инвестиции в ИИ-проекты превысят 100 млрд евро

Во Франции планируется реализация инвестпроектов, связанных с искусственным интеллектом.

Во Франции планируется реализация инвестпроектов, связанных с искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил телеканалу France 2.

По его словам, в общей сложности на ближайшие годы запланированы инвестиции местных и иностранных компаний на сумму 109 млрд евро.

10 февраля в Париже стартует двухдневный ИИ-саммит, в котором примут участие политики, а также представители отрасли и научных кругов.

Ранее французская телекоммуникационная компания Iliad Group анонсировала инвестиции в размере 3 млрд евро в исследования и создание ИИ-инфраструктуры в стране. Макрон также упомянул в интервью планируемые инвестиции двух других французских компаний - Orange SA и Thales SA.

Кроме того, инвесткомпания Brookfield Asset Management объявила о намерении вложить 20 млрд евро в строительство центров обработки данных и развитие ИИ-инфраструктуры во Франции в следующие пять лет. Также стало известно о том, что эмиратский суверенный фонд планирует инвестиции в 30-50 млрд евро в развитие датацентров во Франции.