Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы

Инвестиционная компания Accelerate (штаб-квартира в Нью-Йорке, США) намерена высаживать деревья, чтобы компенсировать негативное влияние, оказываемое майнингом криптовалют на окружающую среду.

Инвестиционная компания Accelerate (штаб-квартира в Нью-Йорке, США) намерена высаживать деревья, чтобы компенсировать негативное влияние, оказываемое майнингом криптовалют на окружающую среду.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, компания обещает посадить 3,5 тысячи деревьев за каждый миллион канадских долларов (около 788 тысяч долларов США), вложенный в биткоины ее ETF-фонда.

Агентство подсчитало, что по такому "обменному курсу" будет нейтрализована тонна углекислого газа.

Торги начнутся 31 августа, компания Accelerate уже договорилась о сотрудничестве с H3M Environmental, специализирующейся на экологическом планировании и рекультивации земель.

Своими действиями Accelerate намерена показать, что майнинг цифровых денег не всегда вредит экологии и планете. Как прокомментировал сообщение основатель компании Джулиан Климочко, высадка деревьев осязаема, в отличие углеродных кредитов (схема, при которой бизнес высаживают деревья, а затем продает электронные сертификаты на право производить вредные выбросы).