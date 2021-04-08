"Локатор" Apple позволит искать устройства сторонних производителей

С помощью приложения можно не только определить местоположение потерянного устройства на карте, но и активировать звук для облегчения поиска

Компания Apple в обновленном приложении «Локатор» (Find My) добавила поддержку устройств сторонних производителей, которые теперь можно искать с помощью техники Apple.

Как передает Report, сторонние устройства появятся во вкладке «Предметы» (Items) внутри «Локатора». Первыми аксессуарами, поддерживающими новую функцию, стали беспроводные наушники Belkin Soundform Freedom True Wireless, электровелосипеды VanMoof S3 и VanMoof X3, а также брелоки Chipolo One Spot.

До выхода новой версии «Локатора» приложение позволяло искать потерянные гаджеты Apple с помощью других устройств американской компании — на карте отображалось место, где потерянная электроника последний раз выходила в интернет. Сейчас искать «Локатором» можно будет потерянные устройства любых производителей, сертифицировавших свои продукты по программе Made for iPhone (MFi).

С помощью приложения «Локатор», доступного на смартфонах iPhone, планшетах iPad, плеерах iPod touch и компьютерах Mac, можно не только определить местоположение потерянного устройства на карте, но и активировать звук для облегчения поиска. Если найти гаджет невозможно, «Локатор» позволяет перевести его в режим утери, чтобы немедленно заблокировать его и отобразить сообщение с контактным номером владельца, а в крайнем случае — удаленно стереть данные с устройства.

В случае когда аксессуар, например Chipolo One Spot, не имеет доступа в интернет, то он с помощью Bluetooth связывается с ближайшими устройствами Apple и с их помощью передает владельцу свое примерное местоположение. Как поясняют в компании, процесс полностью зашифрован и анонимен, поэтому никто, кроме владельца потерянного гаджета, не может просматривать сведения о местоположении устройства или информацию о нем.

Напомним, что в начале 2021 года компания Samsung представила собственную «умную» метку Galaxy SmartTag, которая работает со смартфонами корейской марки и позволяет отслеживать местоположение вещей. Apple разрабатывает собственный аналог SmartTag, но пока так и не выпустила метку AirTag.