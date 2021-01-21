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LG уходит с рынка смартфонов

LG уходит с рынка смартфонов Руководство корейского бренда LG официально объявило о своих планах полностью отказаться от производства смартфонов
ИКТ
21 января 2021 г. 21:59
LG уходит с рынка смартфонов

Руководство корейского бренда LG официально объявило о своих планах полностью отказаться от производства смартфонов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, соответствующее подразделение компании должно быть продано или закрыто в случае отсутствия реальных покупателей. Сделано это должно быть до конца декабря 2021-го года.

В руководстве гиганта отметили, что сокращение персонала не планируется, и все работники сохранят рабочие места, пусть и с переводом в другие структурные подразделения. Таким образом, компания стремится успокоить беспокойства сотрудников, узнавших из СМИ о планируемых кардинальных изменениях в бизнесе.

Продажи смартфонов LG стремительно падают, на фоне давления со стороны Samsung и многочисленных китайских брендов, в результате данное направление бизнеса является убыточным. Например, за последние пять лет суммарные потери LG в сегменте достигли 4,5 миллиардов долларов.

Основным трендом последних лет в компании LG является создание нишевых продуктов, например, G8X ThinQ, обладающего двумя экранами, или LG Wing с экраном Т-образной формы. Массовыми такие смартфоны не являются в силу нестандартного формата и высокой стоимости.

В свою очередь окончательное решение топ-менеджеры относительно бизнеса смартфонов еще не приняли, и не исключены изменения в ближайшей перспективе.

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