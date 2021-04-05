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LG прекратила производство смартфонов

LG прекратила производство смартфонов Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции
ИКТ
5 апреля 2021 г. 07:51
LG прекратила производство смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции.

Как передает Report, об этом пишет агентство Yonhap.

Отмечается, что компания обсуждала продажу производства смартфонов с вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, однако соглашения достичь не удалось.

По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году, а в прошлом году их общая сумма достигла 4,4 млрд долларов США.

О планах LG прекратить выпускать смартфоны стало известно 22 марта. Сообщалось, что компания уже заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Кроме того, были отложены все ранее запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

LG Group - четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа. Основные направления деятельности компании - электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование.

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