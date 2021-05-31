LG полностью свернула производство смартфонов

Южнокорейский производитель пообещал поддерживать существующие смартфоны

Последний день весны 2021 года оказался последним в истории мобильного подразделения LG. Компания официально свернула производство смартфонов и планшетов, а единственный специализированный завод во Вьетнаме займется сборкой бытовой техники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, прощальными смартфонами в истории LG стали Velvet 2 Pro и LG Rollable, которые так и не попали в свободную продажу. Несколько тысяч выпущенных моделей компания распродает среди своих сотрудников в Южной Корее.

Площадка во Вьетнаме с 2015 года стала основной для производства мобильной электроники LG. Помимо смартфонов, там изготавливаются модули камер, дисплеи и крупная бытовая техника. Она станет основным направлением завода после 31 мая 2021 года.

В LG объявила об уходе с рынка смартфонов в апреле 2021 года на фоне резкого снижения спроса на устройства компании. Южнокорейский производитель пообещал поддерживать существующие смартфоны, современные модели которых получат обновление до Android 12, а гарантийное обслуживание будет осуществляться в полной мере.