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Lenovo представила три новых настольных компьютера

Lenovo представила три новых настольных компьютера В продаже ThinkStation P350 Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny появятся в течение 2021 года
ИКТ
13 июля 2021 г. 18:33
Lenovo представила три новых настольных компьютера

Компания Lenovo представила новое поколение настольных рабочих станций — компьютеры ThinkStation P350 Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", новинки могут оснащаться процессорами Intel Core 11-го поколения и Intel Xeon W, видеокартами NVIDIA RTX вплоть до RTX A5000, а мощность блока питания может составлять до 750 Вт. В зависимости от версии, рабочие станции поддерживают до 128 Гб оперативной памяти и несколько жестких дисков объемом до 12 Тб.

Компьютеры оснащаются множеством портов — USB Type-A, USB Type-C, Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, разъемами для наушников и микрофона, RJ-45 Gigabit Ethernet и другими. Доступны беспроводные протоколы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Как заявляет Lenovo, новые устройства работают на операционных системах Windows 10 или Linux. В продаже ThinkStation P350 Tower, Small Form Factor (SFF) и Tiny появятся в течение 2021 года. Стоимость новых рабочих станций пока не названа.

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