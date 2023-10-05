Легендарный астронавт: Я с нетерпением жду того дня, когда все люди смогут летать в космос

Легендарный астронавт: Я с нетерпением жду того дня, когда все люди смогут летать в космос

В будущем все люди смогут летать в космос. Я с нетерпением жду этого дня.

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В будущем все люди смогут летать в космос. Я с нетерпением жду этого дня. Об этом Report заявил последний ныне живущий участник миссии "Аполлон-9" НАСА, 87-летний легендарный астронавт Рассел Швайкарт, принимающий участие в 74-ом Международном астронавтическом конгрессе в Баку. "Это произойдет потому, что есть профессиональные космические организации, агентства, ассоциации. В космосе я чувствовал себя гражданином всего мира. Я представлял каждого жителя Земли. Проведение этого мероприятия в Баку - прекрасная возможность для тех, кто интересуется космосом. Интерес молодежи к этой сфере еще больше возрастет", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал