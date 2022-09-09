Введена в эксплуатацию Лачынская станция Радио-телевизионного вещания

В рамках работ по реконструкции сети радио-телевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сегодня сдана в эксплуатацию станция Радио-телевизионного вещания (СРТВ), расположенная в Лачынском районе.

В рамках работ по реконструкции сети радио-телевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сегодня сдана в эксплуатацию станция Радио-телевизионного вещания (СРТВ), расположенная в Лачынском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно сообщению, для временного возобновления работы станции были использованы существующая 20-метровая башня и техническое здание. В результате в Лачинском районе, а также в селах Лачинского направления Шушинского и Губадлинского районов было обеспечено вещание 8 телевизионных программ (AzTV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, Azad Azərbaycan TV, Xəzər TV, CBC, Real TV), Азербайджанского радио, Общественного радио .

В будущем планируется провести соответствующие работы по повышению возможностей вещания станции.

На ранее освобожденных территориях временно возобновлена деятельность Шушинской, Кяльбаджарской, Миндживанской (Зангиланской) и Ханлыгской (Губадлинской) СРТВ. В настоящее время осуществляется вещание 10 телевизионных и 7 радиопрограмм с Шушинской СРТВ, по 8 телевизионных и 2 радиопрограммы с Кяльбаджарской, Миндживанской, Ханлыгской и Лачынской СРТВ.

Через указанные станции в настоящее время осуществляется радио-и телевещание в Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Лачыне, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Губадлы, Физули, Джабраиле, Зангилане, Агдаме и других близлежащих районах.