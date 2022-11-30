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Эксперт: В Азербайджане очень большой интерес к развитию 5G

Эксперт: В Азербайджане очень большой интерес к развитию 5G Как сообщает Report, об этом заявила соучредитель консалтинговой компании Horizon Advisory Эмили де Лабрюйер
ИКТ
30 ноября 2022 г. 17:19
Эксперт: В Азербайджане очень большой интерес к развитию 5G

В Азербайджане очень большой интерес к развитию 5G.

Как сообщает Report, об этом заявила соучредитель консалтинговой компании Horizon Advisory Эмили де Лабрюйер.

По ее словам, в ходе визита в Баку состоялся ряд встреч с представителями данного сектора в Азербайджане.

"Развитие 5G связано с рядом технических моментов. Однако исходя из результатов проведенных в Баку встреч ясно, что в стране очень большой интерес и желание перейти на технологию 5G", отметила она.

Эмили де Лабрюйер добавила, что технологии могут иметь широкое применение как в коммерческих и гражданских, так и военных целях: "Весь мир меняется благодаря новым технологиям и 5G является прекрасным примером того, как можно передавать информацию с очень быстрой скоростью. Это создает новые возможности".

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