"Лаборатория Касперского": Юные жители Азербайджана являются одними из наиболее активных пользователей соцсетей

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане 75% нежелательной интернет-активности детей приходится на средства общения, подавляющую долю среди которых занимают социальные сети.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистике "Лаборатории Касперского".

В среднем по миру этот показатель составил 63%, то есть юные жители Азербайджана оказались одними из наиболее активных пользователей соцсетей. Однако именно там их подстерегает много опасностей.

Эксперты выделяют несколько основных угроз, связанных с соцсетями. Например, дети могут случайно или намеренно попадать на страницы с контентом "для взрослых". Причем речь не только об эротике и порнографии, но и об информации про наркотики, суицид, а также сцены насилия или оружие.

Другая опасность – незнакомцы, с которыми дети в соцсетях идут на контакт легче, чем в реальной жизни. Исследование "Лаборатории Касперского" показало, что в среднем у подростка 14-16 лет в социальной сети около 47 друзей, из которых он лично знает только 25. В таких случаях нельзя быть до конца уверенным, кто находится по другую сторону монитора – сверстник ребенка или взрослый злоумышленник. Ситуацию усугубляет то, что подростки часто публикуют в социальных сетях свой адрес или номер школы, указывают места, где бывают: в этом признались 55% опрошенных. Такая информация позволит преступнику при желании легко найти их в реальной жизни. Кроме того, в последнее время дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом – унижением или даже травлей с помощью средств электронного общения.

Как узнать, что у ребенка что-то случилось в соцсетях? Эксперты "Лаборатории Касперского" выделяют несколько основных признаков: резкие перемены настроения без видимых причин; изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей (например, ребенок стал просыпаться ночью, чтобы выйти в Интернет); резкое увеличение или уменьшение числа "друзей" в соцсети; появление "друзей" с большой разницей в возрасте; оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка; удаление страницы в социальных сетях.

Стоит отметить, что сами по себе эти признаки нельзя считать исчерпывающими, но, если вы заметили один или несколько из них у своего ребенка, это повод внимательнее присмотреться к его онлайн-жизни.

Чтобы помочь детям избежать угроз, подстерегающих их в социальных сетях, эксперты "Лаборатории Касперского" советуют поговорить с ними и рассказать, как стоит и как не стоит вести себя в Интернете. Не рекомендуется публиковать слишком много личной информации, которой могут воспользоваться злоумышленники. Не стоит вступать в группы с потенциально опасным контентом, например, про оружие, наркотики, суицид. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных адресатов: заманчивые предложения могут вести на зараженные страницы. Наконец, объясните подростку, что в "друзьях" должны быть только те, кого он знает лично.

"Социальные сети не просто новое средство коммуникации, это уже почти параллельная реальность. Однако именно там дети подвергаются наибольшей опасности в Интернете. Сегодня одна из приоритетных задач современных родителей – помочь детям разобраться, что можно делать, а чего не стоит, и какие угрозы могут их там ожидать. Но старшие не могут все время находиться рядом с ребенком, поэтому для полной уверенности мы рекомендуем пользоваться специализированными защитными решениями", - говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Специально для защиты детей в Интернете в арсенале решений "Лаборатории Касперского" есть отдельный продукт Kaspersky Safe Kids, а также модуль "Родительский контроль" в Kaspersky Internet Security для всех устройств. Эти программы помогают родителям контролировать время использования устройства, настраивать расписание доступа в Интернет и получать отчеты о времени, которое ребенок тратит на свой гаджет. Кроме того, они защищают ребенка от просмотра взрослого контента, информируют родителей о признаках кибербуллинга, предоставляют статистику звонков и СМС и многое другое.

Узнать больше об угрозах для детей в Сети, а также о способах защиты юных пользователей можно на сайте kids.kaspersky.ru.