"Лаборатория Касперского" выявила наиболее популярные соцсети в Азербайджане

Баку. 19 декабря REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" выяснила, какие социальные сети популярны среди интернет-пользователей Азербайджана и как часто они сталкиваются со взломом своих аккаунтов.

Как сообщает Report, согласно результатам исследования, проведенного компанией в 2018 году, 97% азербайджанских пользователей регулярно посещают YouToube. Далее по популярности среди юзеров следуют Instagram (84%) и Facebook (81%). Около половины участников опроса предпочитают Mail.ru (52%) и Google+ (48%). Чуть меньше сторонников у Vkontakte (24%), LinkedIn (20%), Twitter (19%) и Odnoklassniki.ru (14%).

Что касается различных программ, мобильных приложений или веб-сервисов для мгновенного обмена сообщениями, то среди азербайджанцев наибольшей популярностью пользуется мессенджер WhatsApp (97%). Немного уступает ему Facebook Messenger, которым пользуется 73% респондентов. Чуть больше половины участников опроса (53%) выбирают Skype. Значительно меньшая доля пользователей предпочитает Agent Mail.ru (25%), Viber (20%), Twitter (19%), Vkontakte (19%) и Telegram (16%). Любопытно, что 74% респондентов по-прежнему выбирают для общения традиционные SMS.

При столь высокой интернет-активности неудивительно, что некоторые пользователи страдают от киберугроз. В частности, со взломом аккаунтов от различных веб-сервисов, как выяснила "Лаборатория Касперского", столкнулся приблизительно каждый десятый юзер. При этом в большинстве случаев (78%) злоумышленники взламывали учетные записи в социальных сетях.

"В настоящее время разнообразие киберугроз не поддается исчислению. Злоумышленники создают и используют различные инструменты для атак, постоянно изменяют и расширяют их функциональность, что помогает им быстрее заполучить конфиденциальные данные пользователей. От вредоносных программ и мошеннических уловок киберпреступников страдают как рядовые пользователи, так и целые компании. Именно поэтому защита информации и устройств сегодня стала не просто необходимостью, а базовым правилом выживания в цифровом мире", – отметил Мушвиг Мамедов, территориальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

Исследование "Лаборатории Касперского" показало также, что 42% опрошенных пользователей имеют лишь общие, а 32% ограниченные понятия о кибербезопасности. Лишь 16% юзеров в Азербайджане обладают достаточными знаниями, чтобы защититься от угроз.