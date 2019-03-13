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"Лаборатория Касперского" выпустила новую версию решения Kaspersky Password Manager

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения Kaspersky Password Manager. 

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Теперь продукт позволяет безопасно хранить не только логины и пароли от аккаунтов, а также сканы и фото важных документов, но и PDF-файлы. Кроме того, у пользователей появилась возможность самостоятельно присваивать документу нужную категорию при загрузке, что значительно облегчает и ускоряет поиск нужной информации.

Ещё одной новой важной функцией является проверка наличия пароля в базах скомпрометированных данных. Kaspersky Password Manager сообщит пользователю, если обнаружит, что какой-либо из хранимых им паролей мог пострадать от утечки и находится в открытом доступе.

Эта функция весьма актуальна, ведь, согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского»**, 65% активных интернет-пользователей в России переживают из-за возможного взлома своих аккаунтов. И это закономерно: утечки данных стали распространённым явлением. Одним из последних громких случаев стало появление в сети так называемой базы Collection #1, содержащей более миллиарда уникальных наборов логинов и паролей.

«Количество аккаунтов, создаваемых пользователями для тех или иных сервисов, онлайн-площадок, все время растёт, как и число случаев утечек данных — от этого не застрахованы даже крупные компании. Вот почему вопрос создания и хранения сложных паролей сегодня становится как никогда актуальным. При этом мы понимаем, что людям нужно решение, которое позволит не только генерить и хранить сложные пароли в едином безопасном месте, но и подскажет, если пароль попадёт в открытый доступ. Мы реализовали эти возможности в Kaspersky Password Manager», — комментирует Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Password Manager автоматически проверяет надёжность и устойчивость к взлому тех паролей, которые пользователь придумал сам, и создаёт сложные комбинации символов для того, чтобы злоумышленники не могли угадать пароль методом перебора. Продукт поддерживает операционные системы Windows, Mac, Android, iOS. Данные, размещённые в хранилище Kaspersky Password Manager, синхронизируются между всеми устройствами пользователя и веб-версией решения на портале My Kaspersky.

Решение доступно в двух версиях: платной и бесплатной. Их функционал аналогичен, разница заключается лишь в том, что в бесплатной версии можно создать и хранить не более 15 активных записей, а в платной их число не ограничено.

Узнать больше об обновлённом Kaspersky Password Manager, а также скачать бесплатную базовую версию решения или купить расширенную можно здесь: https://www.kaspersky.ru/password-manager.

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