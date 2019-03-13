«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения Kaspersky Password Manager.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Теперь продукт позволяет безопасно хранить не только логины и пароли от аккаунтов, а также сканы и фото важных документов, но и PDF-файлы. Кроме того, у пользователей появилась возможность самостоятельно присваивать документу нужную категорию при загрузке, что значительно облегчает и ускоряет поиск нужной информации.

Ещё одной новой важной функцией является проверка наличия пароля в базах скомпрометированных данных. Kaspersky Password Manager сообщит пользователю, если обнаружит, что какой-либо из хранимых им паролей мог пострадать от утечки и находится в открытом доступе.

Эта функция весьма актуальна, ведь, согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского»**, 65% активных интернет-пользователей в России переживают из-за возможного взлома своих аккаунтов. И это закономерно: утечки данных стали распространённым явлением. Одним из последних громких случаев стало появление в сети так называемой базы Collection #1, содержащей более миллиарда уникальных наборов логинов и паролей.

«Количество аккаунтов, создаваемых пользователями для тех или иных сервисов, онлайн-площадок, все время растёт, как и число случаев утечек данных — от этого не застрахованы даже крупные компании. Вот почему вопрос создания и хранения сложных паролей сегодня становится как никогда актуальным. При этом мы понимаем, что людям нужно решение, которое позволит не только генерить и хранить сложные пароли в едином безопасном месте, но и подскажет, если пароль попадёт в открытый доступ. Мы реализовали эти возможности в Kaspersky Password Manager», — комментирует Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

Kaspersky Password Manager автоматически проверяет надёжность и устойчивость к взлому тех паролей, которые пользователь придумал сам, и создаёт сложные комбинации символов для того, чтобы злоумышленники не могли угадать пароль методом перебора. Продукт поддерживает операционные системы Windows, Mac, Android, iOS. Данные, размещённые в хранилище Kaspersky Password Manager, синхронизируются между всеми устройствами пользователя и веб-версией решения на портале My Kaspersky.

Решение доступно в двух версиях: платной и бесплатной. Их функционал аналогичен, разница заключается лишь в том, что в бесплатной версии можно создать и хранить не более 15 активных записей, а в платной их число не ограничено.

Узнать больше об обновлённом Kaspersky Password Manager, а также скачать бесплатную базовую версию решения или купить расширенную можно здесь: https://www.kaspersky.ru/password-manager.