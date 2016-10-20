"Лаборатория Касперского": Возникла новая угроза для банкоматов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ К внедрению в банкоматы решений, основанных на распознавании биометрических данных, готовятся не только финансовые организации, но и мошенники. Как сообщает Report со ссылкой на "Лабораторию Касперского", мошенники "учат" считывающие устройства снимать копии биометрических данных.

"Лаборатория Касперского" обнаружила на черном рынке уже по крайней мере 12%, предлагающих скиммеры, умеющие красть данные отпечатков пальцев, и как минимум троих исследователей, которые работают над технологиями, позволяющими взломать системы распознавания рисунка вен на запястье и радужной оболочки глаза.

По сведениям экспертов, в сентябре 2015 года на черном рынке уже проводилось предпродажное тестирование первых версий биометрических скиммеров. Тогда было найдено несколько ошибок, но главной проблемой оказалось использование для передачи биометрических данных GSM-модулей - они не справлялись с большими объемами информации, а значит, новые версии таких скиммеров будут использовать другие, более быстрые технологии передачи данных.

Также стало известно, что в сообществах киберпреступников активно обсуждаются вопросы разработки мобильных приложений, позволяющих маскировать человеческие лица. Такие программы помогают использовать фотографии реальных людей, размещенные в социальных сетях, для обмана системы распознавания лиц.

Угрозу банкоматам представляют не только инструменты, позволяющие перехватить биометрические данные. Хакеры будут продолжать использовать вредоносное ПО, специальным образом запрограммированные микрокомпьютеры для удаленного управления машиной (black box), а также атаковать сетевые компоненты, чтобы получать доступ к данным банковских карт, а затем снимать наличные.