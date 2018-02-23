"Лаборатория Касперского": В Азербайджане 66% пользователей столкнулись со спамом

Баку. 23 февраля REPORT.AZ/ Количество пользователей, столкнувшихся со спамом в Азербайджане, за второе полугодие 2017 года составило 66%.

Как сообщает Report, об этом говорят авторы отчета "Лаборатории Касперского" о спаме и фишинге за 2017 год.

Так, если год назад одним из важных советов по распознаванию фишинговой страницы была проверка наличия SSL-сертификата (присутствие HTTPS в адресной строке), то сегодня это точно не гарантирует безопасность. SSL-сертификаты все чаще встречаются на фишинговых страницах. Например, это могут быть бесплатные 90-дневные сертификаты центров Let’s Encrypt и Comodo, получить которые очень просто. Кроме этого, фишинговые страницы часто располагаются на взломанных сайтах, обладающих необходимыми сертификатами. Наконец, мошенники продолжают активно использовать веб-хостинги с SSL-сертификатом для размещения фишингового контента.

"В техническом отношении фишинг действительно становится более изощренным и продвинутым - попасться на удочку мошенников все легче, поэтому нужно быть особенно осторожными при переходе по ссылкам как от незнакомых, так и от знакомых источников. Что касается ключевых тем, которые эксплуатируют злоумышленники - как и прежде, чаще всего это главные события новостной повестки. Мы предполагаем, что в ближайшем будущем нас ждут рассылки с упоминанием Чемпионата мира по футболу, выборов президента Азербайджана, Гран-при "Формулы 1" и других событий. А учитывая привлекающую киберпреступников финансовую составляющую, в 2018 году можно ожидать роста как мошеннического, так и фишингового "криптовалютного" спама", - отметил официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

В прошлом году доля спама в почтовом трафике составила 56,63%. Это на 1,68 п.п. меньше, чем в 2016 году. Больше всего спама исходило из США - 13,21%. Самое распространенное в почте семейство зловредов - Trojan-Downloader.JS.Sload, было зафиксировано 246 231 645 срабатываний системы "Антифишинг", 15,9% уникальных пользователей столкнулись с фишингом.