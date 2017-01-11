Лаборатория Касперского составила киберпрогнозы на 2017 год

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По ежегодной традиции в конце декабря "Лаборатория Касперского" делится своими прогнозами на грядущие 12 месяцев.

Как сообщили Report из компании, в 2017 году, как предполагают эксперты, наиболее важными станут вопросы сохранения конфиденциальности данных и тайны частной жизни пользователей, обеспечения должного уровня безопасности в условиях расцвета криптовалют, а также распознавания целевых атак, которые становятся все более сложными и непредсказуемыми.

Эксперты "Лаборатории Касперского" полагают, что тенденция скрытности и незаметности сложных атак класса АРТ обретет новый вектор развития в 2017 году – а именно, злоумышленники будут делать ставку на "короткие заражения". Хакеры будут все чаще выбирать те инструменты и программы, для которых продолжительность нахождения в системе – не главное.

Помимо этого, события последних месяцев свидетельствуют о том, что кибератаки приобретают все более политизированный характер, а факты обнародования крупных кампаний кибершпионажа, особенно на государственном уровне, влекут за собой серьезные геополитические последствия. Публикация в сети личных данных пользователей, украденных из различных веб-сервисов, может стать причиной информационных войн. Целевой слив информации со стороны киберпреступников, в том числе материалов, компрометирующих известных личностей, безусловно, привлекает к себе большое внимание со стороны СМИ и общественности.

В 2017 году киберпреступники, разумеется, продолжат изобретать различные способы кражи денег с помощью кибератак. Эксперты "Лаборатории Касперского" считают, что в зону внимания злоумышленников в новом году попадут не столько банки, сколько другие финансовые организации, например, фондовые биржи или инвестиционные фонды.

Однако главный финансовый вызов наступающего года будет связан с криптовалютами. За последние несколько лет в этой области произошли грандиозные изменения: если раньше на рынке существовал лишь один биткойн, то сегодня число различных криптовалют доходит до 50, при этом около 10 из них имеют серьезную рыночную капитализацию. Таким образом, перед индустрией информационной безопасности встанет новая задача по защите криптовалютной инфраструктуры.

"Технология блокчейна, использующаяся сегодня преимущественно в финансовых транзакциях, легко может стать альтернативным способом обеспечения безопасности любой информации. Принцип цепочки, выстроенной по определенным правилам и защищенной шифрованием, гарантирует, что на каждом этапе передачи информации обрабатывается лишь один блок данных. Следовательно, в случае атаки злоумышленники не смогут контролировать процесс транзакции, поскольку не получат все необходимые для этого данные. Этот принцип можно распространить на весь Интернет. На базе блокчейна можно создать системы распределенных приложений, когда различные компоненты программ или сервисов хранятся не в одном дата-центре, а распределены между всеми участниками блокчейн-сети. Такой подход не только защитит от кражи данных, но и обеспечит высокий уровень конфиденциальности всей информации, доступ к которой не смогут получить также корпорации и государства", – рассказывает Александр Гостев, главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".