"Лаборатория Касперского": Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Новое исследование "Лаборатории Касперского" показало, что для большинства пользователей в мире жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением. Так, 42% опрошенных признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Большинство респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают меньше, чем они рассчитывали.

Как сообщает Report cо ссылкой на исследования "Лаборатория Касперского", люди приходят в социальные сети с определенными позитивными целями: 65% среди основных назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 60% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты. Пользователи тратят достаточно много времени, заполняя свой аккаунт. Среди контента, который размещают чаще всего – фотографии из отпуска (43%) и позитивная информация, вызывающая улыбку (61%).

На деле жизнь в социальных сетях сопряжена с множеством раздражителей: первое место здесь уверенно занимает реклама (она досаждает 72% опрошенных), однако многие неприятные факторы связаны с непосредственным окружением пользователя. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (59% признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска (45%), даже собственные счастливые воспоминания (37% рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее).

"Лаборатория Касперского" разрабатывает приложение FFForget, которое устранит такую проблему: благодаря этой программе решение об удалении своих аккаунтов можно будет принимать более свободно и независимо от третьих лиц. FFForget создаст резервную копию ваших личных данных, зашифрует их и загрузит в облако. Доступ к контенту можно будет настроить для друзей или родных. Выпуск приложения запланирован на 2017 год, точная дата зависит от интереса со стороны аудитории. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо зарегистрироваться на https://ffforget.kaspersky.com/, чтобы оперативно получать новости о запуске приложения и стать пользователями его бета-версии.