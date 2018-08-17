"Лаборатория Касперского": Фишинговые атаки растут в мессенджерах и социальных сетях

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Эксперты "Лаборатории Касперского" в очередной раз убедились, что распространение фишинга и другого мошеннического контента вышло за рамки почтовых рассылок. Одна из самых крупных массовых атак подобного характера в конце первого полугодия была зафиксирована в мессенджерах и социальных сетях.

Как сообщает Report, по наблюдениям аналитиков "Лаборатории Касперского", для "вирусного" распространения своего контента мошенники всё чаще используют WhatsApp.

В свою очередь, в популярной соцсети Twitter используется другая мошенническая схема: там злоумышленники создают поддельные аккаунты известных лиц и компаний и от их имени сообщают о якобы бесплатной раздаче криптомонет. Для получения "награды" нужно лишь перевести на указанный в сообщении адрес криптокошелька немного криптовалюты, а в ответ получить сумму, приумноженную в несколько раз.

"За отчётные три месяца наша антифишинговая система предотвратила более 107 миллионов переходов на фишинговые страницы, и это на целых 17 миллионов больше, чем в первом квартале этого года. Подобный рост, скорее всего, говорит о том, что значительная доля пользователей до сих пор недооценивает опасность фишинга и из-за невнимательности или недостатка знаний не способна распознать мошенничество", – отметила Надежда Демидова, ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского".