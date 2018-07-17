"Лаборатория Касперского": Две трети азербайджанских пользователей сталкивались с киберугрозами

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "Примерно две трети азербайджанских пользователей сталкивались с киберугрозами".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации "Лаборатории Касперского", компании, специализирующейся на разработке систем защиты от хакерских атак и прочих киберугроз.

По данным, этот показатель остаётся практически неизменным на протяжении последних 18 месяцев: "Так, в первой половине этого года вредоносными программами был атакован 61% азербайджанских пользователей. В аналогичном периоде 2017 года этот показатель немного превысил 60%".

Вместе с тем, аналитики компании отмечают уменьшение количества заражений вредоносными мобильными программами: "В первом полугодии 2017 года один пользователь Android-устройств в Азербайджане сталкивался в среднем с 6 угрозами. В этом же году количество попыток атак мобильного вредоносного ПО на одного пользователя снизилось до 5.

В первом полугодии 2018 количество пользователей, столкнувшихся с вредоносным программным обеспечением для платформы Android составляет 9,15% от всех пользователей, столкнувшихся с вредоносным программным обеспечением за этот период. В январе-июне текущего года пользователи Азербайджана были атакованы web-майнерами около 850 тысяч раз".