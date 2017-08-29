Лаборатория Касперского: Азербайджан занимает 70 место в рейтинге по количеству исходящего спама

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" отмечает все больший интерес спамеров к корпоративному сектору.

Как сообщает Report, во втором квартале 2017 года эксперты компании зафиксировали новые рассылки писем с вредоносными вложениями, получателями которых были сотрудники различных организаций. В качестве вложений к подобным сообщениям аналитики обнаружили целый спектр разнообразных зловредов, предназначенных для кражи логинов и паролей, в том числе к внутренним сервисам и финансовым системам атакуемых организаций.

При этом для того чтобы избежать разоблачения, спамеры применяли ряд уловок. К примеру, вредоносные программы часто были упакованы в архив с паролем, чтобы защитные решения не смогли распознать их еще в письме до распаковки. А в целях усыпления бдительности получателей злоумышленники маскировали вредоносные рассылки под деловую переписку – при этом они не просто копируют стиль деловой почты, но также часто используют реальные реквизиты существующих компаний, их автоподписи и логотипы, а в тематике сообщений стараются соответствовать профилю деятельности организаций.

Самой горячей темой прошедшего квартала в спам-рассылках, в том числе для корпоративных пользователей, стал шифровальщик WannaCry. В почте по всему миру распространялись предложения по оказанию услуг в борьбе с новым зловредом: предотвращение заражения, проведение обучающих семинаров и так далее. Некоторые письма рассылались от имени известных производителей ПО. В них сообщалось, что компьютер пользователя заражен и ему необходимо установить некое обновление. В письме даже содержалась ссылка, по которой это обновление можно скачать, только вела она на фишинговую страницу.

В целом же общая доля спама в мировом почтовом трафике по итогам второго квартала выросла совсем незначительно и составила почти 57%. По итогам второго квартала 2017 года в тройке лидеров среди стран источников спама произошли следующие изменения. Первое место по количеству исходящего спама занял Вьетнам, чей показатель составил 12,37%. Далее следует лидер прошлого квартала США, где доля разосланного спама сократилась на 8,65 процентных пункта до 10,1%. Замыкает тройку по-прежнему Китай, показатель страны за квартал увеличился на 1,19 процентных пункта, составив 8,96%. По этому показателю Азербайджан занимает 70 место.

С другими цифрами и тенденциями в спаме и фишинге можно ознакомиться в аналитическом отчете "Лаборатории Касперского": https://securelist.ru/spam-and-phishing-in-q2-2017/80137/.