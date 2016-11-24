"Лаборатория Касперского": 25% пользователей в Азербайджане столкнулись с веб-угрозами

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали информационные угрозы в третьем квартале 2016 года.

Как сообщает Report, по итогам этого периода 25% пользователей в Азербайджане столкнулись с веб-угрозами. Этот показатель стал ниже аналогичного за прошлый квартал, когда риску заражения в Интернете подверглось 32% азербайджанских пользователей. Что касается локальных угроз, то их уровень в Азербайджане традиционно низкий.

В целом в третьем квартале одной из самых популярных угроз стали мобильные банковские троянцы. В "Лаборатории Касперского" полагают, что именно сезон отпусков, который традиционно в регионе приходится на июль, август и сентябрь, стал причиной таких показателей. Так как в этот период количество онлайн-платежей, совершаемых отпускниками, растет, злоумышленники незамедлительно реагируют на такой тренд. Так, в третьем квартале 2016 года Россия стала лидером по доле пользователей, атакованных банковскими троянцами для ПК. По данным облачной инфраструктуры Kaspersky Security Network, 4,2% российских пользователей столкнулись с такими финансовыми угрозами. Новичком данного рейтинга, который сразу же оказался на втором месте, стала туристическая Шри-Ланка. В этой стране с угрозами при проведении интернет-платежей столкнулись 3,5% пользователей, среди которых могут быть иностранцы, приехавшие в эту страну на отдых и использующие онлайн-банкинг. Также в пятерку лидеров попали привлекательные с сточки зрения туризма Бразилия, Турция и Камбоджа.

"Грядущий новогодний сезон, скорее всего, изменит показатели активности вредоносного ПО в странах, где этот праздник пользуется популярностью, и не исключено, что рейтинг самых атакуемых с помощью банковского вредоносного ПО стран изменится в сторону зимних курортов. Однако жертвы, то есть туристы, желающие оперативно купить тур дома, быстро оплатить что-то в путешествии или срочно поделиться новыми фото в соцсетях, по-прежнему будут находиться под угрозой, которая будет ожидать их не только в родной стране, но и в популярных туристических местах. Пользователям стоит обратить внимание на это и быть более осторожными в Сети, чтобы не омрачить Рождество и Новый год потерей денег или ценной информации на своем устройстве", - отмечает антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Макрушин.

Кроме того, программы-шифровальщики и вымогатели сегодня остаются одной из самых актуальных угроз для русскоязычного интернет-пространства. Эти вредоносные программы заражают устройства пользователей, далее шифруют ценные файлы или просто блокируют экран, а за возвращение доступа к гаджету требуют выкуп. Эти зловреды становятся все более популярными в киберкриминальном мире, поскольку приносят немалую прибыль своим хозяевам при сравнительно небольших затратах. Так, число атакованных пользователей в мире выросло примерно в 2,6 раза.