Квартальная выручка Apple достигла рекордного значения

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Выручка американской компании Apple по итогам четвертого квартала финансового года, который завершился в конце сентября, составила 62,9 млрд - этот показатель выше прошлогоднего результата на 20% и является рекордным за все время существования корпорации, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Рекордной также оказалась чистая прибыль в размере 14,1 млрд долларов (около 2,91 доллара за акцию). Этот показатель вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако акции Apple подешевели на 7% из-за того, что корпорация не смогла добиться роста продаж смартфонов iPhone.

По данным, в нынешнем квартале Apple продали почти 47 млн iPhone, примерно то же количество устройств, что и годом ранее. Отмечается, что продажи планшетов iPad снизились на 6% и составили 9,7 млн, а компьютеры Mac показали снижение на 2% до 5,3 млн.