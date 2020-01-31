У IBM сменился гендиректор

Американская корпорация IBM объявила о том, что ее генеральный директор Джинни Рометти уходит в отставку, ее пост займет Арвинд Кришна, который до этого был старшим вице-президентом по облачному и когнитивному ПО.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", он приступит к исполнению новых обязанностей 5 апреля. Одновременно с этим объявлено, что новым главой совета директоров компании станет Джеймс Уайтхерст, генеральный директор Red Hat — разработчика облачного ПО, купленного IBM за 34 млрд долларов в 2018 году.

Рометти возглавляла IBM с 2012 года, она работала в компании почти 40 лет, с 1991 года. Во время ее нахождения на посту генерального директора компания пыталась приспособиться к изменениям технологической отрасли, в том числе к росту значения облачных сервисов. В последние годы IBM купила несколько связанных с облачными технологиями активов, в их числе Red Hat. Тем не менее сейчас акции IBM стоят на 25% меньше, чем в 2012 году, когда Рометти заняла свой пост. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, совет директоров IBM подбирал преемника госпожи Рометти более полутора лет.

Аналитик компании Wedbush Securities Моше Катри назвал назначение Кришны «долгожданной, но запоздалой сменой руководства», добавив, что при Рометти IBM «переживала болезненный, медленный переходный период, чтобы соответствовать новому технологическому ландшафту». Другие эксперты отзываются о Рометти менее критически. «IBM выглядит намного лучше сейчас, чем когда она пришла, она достойна похвалы за это»,— говорит аналитик IDC Франк Дженс.

Акции IBM выросли на 5% после того, как стало известно о смене руководства.