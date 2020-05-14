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Крупнейший спутниковый оператор мира объявил о банкротстве

Крупнейший спутниковый оператор мира объявил о банкротстве

Крупнейший международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в суд США с целью реструктуризации, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления... в суд США по делам о банкротстве в Восточном округе штата Вирджиния", - сказано в сообщении компании.

Реструктуризацией Intelsat преследует желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G в стране.

Орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что технологии 5G, внедряемые китайской компанией Huawei, представляют угрозу для Соединённых Штатов из-за своей дешевизны.

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