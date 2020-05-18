Крупнейшая телекоммуникационная компания Японии отчиталась о рекордном убытке

Чистый убыток одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии Softbank за прошлый финансовый год, который завершился 31 марта 2020 года, составил около 961,5 млрд иен (8,9 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это рекордный для компании показатель, сообщает в понедельник агентство Kyodo.

Отмечается, что Softbank закончил финансовый год с убытками впервые за последние 15 лет. Примечательно, что 2018 финансовый год компания завершила с солидным плюсом - 1,41 трлн иен (13 млрд долларов США).

По данным агентства, главной причиной резкого падения прибыли корпорации стали потери, связанные с инвестициями в отрасли, пострадавшие от пандемии коронавируса.

Ранее в понедельник Softbank объявил, что 25 июня совет его директоров покинет основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

13 апреля сообщалось, что корпорация ожидает убытки за 2019 финансовый год в размере 750 млрд иен (6,9 млрд долларов США).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 303 тыс. умерли.