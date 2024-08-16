О нас

Крупнейший китайский производитель чипов подал в суд на Пентагон

Крупнейший китайский производитель чипов подал в суд на Пентагон Один из крупнейших производителей микросхем в Китае Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) подал в суд на Пентагон из-за включения компании в черный список, запрещающей ей вести бизнес с американскими фирмами.
ИКТ
16 августа 2024 г. 10:36
Крупнейший китайский производитель чипов подал в суд на Пентагон

Один из крупнейших производителей микросхем в Китае Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) подал в суд на Пентагон из-за включения компании в черный список, запрещающей ей вести бизнес с американскими фирмами.

Как передает Report, об том сообщает Bloomberg.

AMEC заявила, что ее несправедливо связали с Народно-освободительной армией Китая, нанеся ущерб бизнесу и репутации компании. При этом руководство шанхайского производителя в основном состоит из американцев.

Китайская компания конкурирует с ведущими американскими фирмами, включая Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. В своем последнем годовом отчете AMEC сообщила, что некоторые из ее машин теперь используются для производства чипов с 5-нанометровыми технологиями, то есть с технологиями, отстающими от самых передовых всего на одно поколение.

"Мы считаем, что суд вынесет справедливое решение и обяжет исключить AMEC из списка. Между тем, мы активно работаем над поддержанием связи с министерством обороны для надлежащего разрешения спора", - говорится в заявлении компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çinin ən böyük çip istehsalçısı Pentaqonu məhkəməyə verib
Версия на английском языке Top Chinese chip gear maker sues Pentagon to void sanctions

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51
Президент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
ФотоПрезидент принял завоевавших медали на летней Олимпиаде азербайджанских спортсменов и их тренеров
14 августа 2024 г. 16:31
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
13 августа 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi