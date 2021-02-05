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Крупнейшая подстанция Азербайджана реконструируется

Крупнейшая подстанция Азербайджана реконструируется Здесь создается дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, противоаварийная автоматика и система пожаротушения
ИКТ
5 февраля 2021 г. 12:29
Крупнейшая подстанция Азербайджана реконструируется

ЗАО "Азерэнержи" реконструирует 500/330/220-киловольтную подстанцию "Абшерон", считающуюся самой крупной и стратегически важной подстанцией в Азербайджане, построенную 36 лет назад и завершившую свой срок эксплуатации.

Об этом Report сообщил начальник Центра по связям с общественностью и СМИ Теймур Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, в результате начатых несколько месяцев назад реконструкционных работ на открытых распределительных установках подстанции было обновлено оборудование, а также расширена территория распределительных установок. Намечено строительство второй воздушной линии 330 кВ "Дербент", связывающей энергосистемы Азербайджана и России. На территории построено новое здание, оснащенное современными цифровыми панелями, блоками управления и установками постоянного тока. В настоящее время ведутся работы по монтажу оборудования. Здесь создается дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, противоаварийная автоматика и система пожаротушения. На расстоянии 3 км от подстанции прокладывается новая асфальтированная дорога.

Отметим, что три 220-киловольтные подстанции "Хырдалан", "Мушфиг" и "Говсан", обеспечивающие электроэнергией Баку и Абшеронский полуостров, питаются именно от подстанции "Абшерон".

Реконструкцию подстанции "Абшерон" планируется завершить до мая текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Ölkənin ən böyük yarımstansiyası yenidən qurulur

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