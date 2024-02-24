О нас

Крупная тайваньская компания открывает первый завод по производству микросхем в Японии

Крупная тайваньская компания открывает первый завод по производству микросхем в Японии Крупнейший в мире тайваньский контрактный производитель микросхем Semiconductor Manufacturing Co. в субботу провел церемонию открытия своего первого завода в Японии, при этом планируется увеличить инвестиции для строительства второго завода.
ИКТ
24 февраля 2024 г. 10:50
Крупная тайваньская компания открывает первый завод по производству микросхем в Японии

Крупнейший в мире тайваньский контрактный производитель микросхем Semiconductor Manufacturing Co. в субботу провел церемонию открытия своего первого завода в Японии, при этом планируется увеличить инвестиции для строительства второго завода.

Об этом Report передает со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что завод, построенный в городе Кикуйо должен начать массовое производство полупроводников включая 12-нанометровые чипы, используемые в автомобилях и промышленном оборудовании, в октябре-декабре этого года.

Открытие нового завода производящего чипы является частью усилий японского правительства по возрождению некогда мощного чипового сектора страны и укреплению цепочки поставок, поскольку спрос на полупроводники в мире продолжает расти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi