Крупная тайваньская компания открывает первый завод по производству микросхем в Японии

Крупнейший в мире тайваньский контрактный производитель микросхем Semiconductor Manufacturing Co. в субботу провел церемонию открытия своего первого завода в Японии, при этом планируется увеличить инвестиции для строительства второго завода.
Об этом Report передает со ссылкой на Kyodo.
Сообщается, что завод, построенный в городе Кикуйо должен начать массовое производство полупроводников включая 12-нанометровые чипы, используемые в автомобилях и промышленном оборудовании, в октябре-декабре этого года.
Открытие нового завода производящего чипы является частью усилий японского правительства по возрождению некогда мощного чипового сектора страны и укреплению цепочки поставок, поскольку спрос на полупроводники в мире продолжает расти.