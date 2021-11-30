Кризис производства ракетных двигателей грозит банкротством SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что ей может грозить банкротство в случае, если не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy.

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что ей может грозить банкротство в случае, если не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Super Heavy.

Как передает Report, об этом телекомпания CNBC сообщила со ссылкой на корпоративное письмо руководителя SpaceX.

"Кризис производства двигателей Raptor сейчас значительно тяжелее, чем казалось несколько недель назад, - отметил Маск в письме к сотрудникам SpaceX. - Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, то нам действительно может угрожать банкротство".

По мнению главы SpaceX, ситуацию с темпами производства ракетных двигателей в компании можно оценить как катастрофическую. Ранее в ноябре вице-президент SpaceX Уилл Хелтсли, отвечавший за силовые установки, ввиду отсутствия прогресса в разработки двигателей Raptor, покинул компанию. Процесс разработки и производства двигателя возглавил Джейкоб Маккензи.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае, прошло без разрушения аппарата по тем или иным причинам.