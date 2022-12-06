Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне

За последние несколько лет Космическое агентство (”Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и Азербайджана в целом добрался невероятного уровня международного признания.

За последние несколько лет космическое агентство ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта и Азербайджана добился невероятного уровня международного признания.

Об этом Report заявил исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер.

"Азеркосмос" добился очень многого в продвижении страны на международном уровне и данной сферы в самом Азербайджане.

Так, у нас с Азербайджаном налажено активное сотрудничество, что и является нашей миссией. В целом, федерация создает платформу, которая позволяет всем сотрудничать в данной сфере, отметил он.

"Мы очень рады сотрудничать с Азербайджаном для развития отношений страны с другими мировыми игроками данной сферы", - добавил он.

К.Файхтингер также отметил, что совместная с азербайджанскими партнерами подготовка Международного конгресса астронавтики, который пройдет в октябре будущего года в Баку, потребовала нескольких лет работы.