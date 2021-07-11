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Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо

Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико, чтобы совершить суборбитальный испытательный полет с экипажем.
ИКТ
11 июля 2021 г. 18:57
Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо

Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико, чтобы совершить суборбитальный испытательный полет с экипажем.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

В полете принимает участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США (18:40 - бакинское время). Ожидается, что он поднимется на высоту около 15 км, после чего космический аппарат отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 км, где экипаж корабля на несколько минут сможет ощутить невесомость. После этого космолет вернется на Землю и произведет посадку в космопорте Америка.

На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находятся пять сотрудников Virgin Galactic - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Полет Virgin Galactic опередил на 9 дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. 7 июня американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard.

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