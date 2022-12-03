Космический корабль Orion покинет орбиту Луны и вернется на Землю

Космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, покидает лунную орбиту и вернется на Землю 11 декабря.

Космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, покидает лунную орбиту и вернется на Землю 11 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Orion начал путь к Земле, осуществив 1 декабря запуск двигателя, чтобы покинуть лунную орбиту, расположенную в тысячах миль над поверхностью Луны", - информирует ведомство. "Инженеры протестировали системы, чтобы улучшить понимание работы космического корабля в преддверии будущих миссий с астронавтами на борту", - отмечает пресс-служба.

По данным NASA, для возвращения корабля на Землю необходимо выполнить серию запусков двигателей. Следующий запуск запланирован на 5 декабря, когда аппарат будет пролетать в 126,7 км над поверхностью спутника Земли. Orion должен приводниться 11 декабря в Тихом океане, неподалеку от Сан-Диего.