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Космический корабль Orion покинет орбиту Луны и вернется на Землю

Космический корабль Orion покинет орбиту Луны и вернется на Землю Космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, покидает лунную орбиту и вернется на Землю 11 декабря.
ИКТ
3 декабря 2022 г. 05:48
Космический корабль Orion покинет орбиту Луны и вернется на Землю

Космический корабль Orion, запущенный в рамках лунной миссии Artemis I, покидает лунную орбиту и вернется на Землю 11 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Orion начал путь к Земле, осуществив 1 декабря запуск двигателя, чтобы покинуть лунную орбиту, расположенную в тысячах миль над поверхностью Луны", - информирует ведомство. "Инженеры протестировали системы, чтобы улучшить понимание работы космического корабля в преддверии будущих миссий с астронавтами на борту", - отмечает пресс-служба.

По данным NASA, для возвращения корабля на Землю необходимо выполнить серию запусков двигателей. Следующий запуск запланирован на 5 декабря, когда аппарат будет пролетать в 126,7 км над поверхностью спутника Земли. Orion должен приводниться 11 декабря в Тихом океане, неподалеку от Сан-Диего.

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Версия на азербайджанском языке “Orion” kosmik gəmisinin Yerə qayıdacağı gün məlum olub

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